Incendio a Moio Alto ad Agropoli: fiamme vicine alle case

Non si placa l’emergenza incendi nel Cilento. Complici le forti raffiche di vento che stanno interessando l’intera zona, un nuovo vasto rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio in località Moio Alto, ad Agropoli. L’incendio si è generato intorno alle 18:30 e si è rapidamente esteso nella fitta vegetazione circostante.

Squadre antincendio in azione a Moio Alto

In seguito alle segnalazioni, sono stati tempestivamente informati i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio della Comunità Montana Alento-Monte Stella. Le operazioni di spegnimento si preannunciano complesse: diverse squadre di soccorso sono infatti già impegnate a domare un altro grave rogo che da ore sta interessando la Costiera Amalfitana. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge il sopraggiungere della notte, che impedisce l’impiego dei mezzi aerei.

Paura tra i residenti e precedenti nel territorio

Cresce la preoccupazione tra i residenti della frazione agropolese, i quali temono che il fronte del fuoco possa raggiungere e lambire le vicine abitazioni. L’area di Moio non è purtroppo nuova a eventi di questo tipo. Già nel primo pomeriggio di oggi un altro incendio si era sviluppato nel vicino comune di Prignano Cilento, arrivando a sfiorare aziende agricole e case prima di essere domato a fatica dai soccorritori.