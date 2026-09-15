Cilento

Incendio a Moio Alto ad Agropoli: fiamme vicine alle case

Nuovo incendio ad Agropoli nella frazione Moio Alto. Il vento alimenta le fiamme vicino alle abitazioni: squadre antincendio in azione nel Cilento.

Di: Ernesto Rocco
Incendio a Moio Alto ad Agropoli: fiamme vicine alle case e allarme nel Cilento

Non si placa l’emergenza incendi nel Cilento. Complici le forti raffiche di vento che stanno interessando l’intera zona, un nuovo vasto rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio in località Moio Alto, ad Agropoli. L’incendio si è generato intorno alle 18:30 e si è rapidamente esteso nella fitta vegetazione circostante.

Squadre antincendio in azione a Moio Alto

In seguito alle segnalazioni, sono stati tempestivamente informati i Vigili del Fuoco e le squadre antincendio della Comunità Montana Alento-Monte Stella. Le operazioni di spegnimento si preannunciano complesse: diverse squadre di soccorso sono infatti già impegnate a domare un altro grave rogo che da ore sta interessando la Costiera Amalfitana. A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge il sopraggiungere della notte, che impedisce l’impiego dei mezzi aerei.

Paura tra i residenti e precedenti nel territorio

Cresce la preoccupazione tra i residenti della frazione agropolese, i quali temono che il fronte del fuoco possa raggiungere e lambire le vicine abitazioni. L’area di Moio non è purtroppo nuova a eventi di questo tipo. Già nel primo pomeriggio di oggi un altro incendio si era sviluppato nel vicino comune di Prignano Cilento, arrivando a sfiorare aziende agricole e case prima di essere domato a fatica dai soccorritori.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.