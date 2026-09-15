Scontro tra furgone e tir sulla A2 tra Eboli e Campagna: un ferito grave, traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Eboli e Campagna, in direzione nord. Il sinistro ha visto coinvolti un furgone da lavoro, che ha riportato ingenti danni nella parte anteriore, e un automezzo pesante. La dinamica dell’impatto è attualmente al vaglio della Polizia Stradale di Eboli, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi del caso.

Soccorsi in azione sulla A2: conducente estratto dalle lamiere

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che hanno lavorato intensamente per estrarre il conducente del furgone dalle lamiere dell’abitacolo. L’uomo è stato immediatamente affidato ai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza al presidio ospedaliero più vicino. Le sue condizioni risultano gravi.

Viabilità e traffico: code chilometriche e disagi verso nord

L’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione stradale. Si sono registrate lunghe code lungo la carreggiata nord per diverse ore, con inevitabili ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria della zona. Le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dei veicoli coinvolti si sono protratte a lungo. Le autorità raccomandano la massima prudenza a chi si mette in viaggio.