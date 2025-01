Battipaglia, incidente sulla Sp312: due feriti

È di due feriti il bilancio del sinistro stradale che si è verificato questo pomeriggio a Battipaglia sulla strada provinciale 312.

La dinamica

Stando a quanto si apprende il conducente di una Peugeot 208 per cause al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo dell’auto che è entrata in collisione con un cordolo stradale.

A riportare lievi contusioni il conducente e l’amico che era in auto con lui.

Sul posto immediati sono giunti i soccorritori del VoPi e i due malcapitati sono stati trasportati in codice verde all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia.