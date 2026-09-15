Cilento

Ladri d’infissi a Castelnuovo Cilento: colpite due abitazioni 

Ondata di furti in località San Nicola a Castelnuovo Cilento: i ladri smontano e rubano gli infissi da villette disabitate. Indagano i carabinieri.

Di: Chiara Esposito

Nuovo allarme sicurezza nel territorio di Castelnuovo Cilento. Nelle ultime settimane, malviventi fino a questo momento ignoti hanno preso di mira un complesso residenziale costituito da villette disabitate in località San Nicola, un’area collinare del comune cilentano.

Stando a quanto si apprende, sono ben cinque i colpi messi a segno in breve tempo con modalità pressoché identiche. L’ultimo episodio si è verificato questa mattina, con una banda in azione persino in pieno giorno.

Rubati gli infissi dalle abitazioni: scatta l’allarme tra i residenti

Nel corso dell’ultimo blitz, i malviventi sono riusciti a smontare e asportare l’intera dote di infissi da due abitazioni del complesso, agendo completamente indisturbati e facendo poi perdere le proprie tracce con la refurtiva.

La sequenza ripetuta di raid sta generando forte apprensione tra la popolazione locale, che ora chiede a gran voce un potenziamento dei presidi di controllo del territorio per fermare l’ondata di microcriminalità.

L’intervento dei carabinieri e l’avvio delle indagini

A seguito della scoperta degli ultimi ammanchi, sul posto sono celermente intervenuti i carabinieri del Comando Territoriale di Vallo della Lucania.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi di rito nell’area interessata dai furti e avviato le opportune attività d’indagine per ricostruire la dinamica degli eventi, risalire alle rotte di fuga e identificare i responsabili.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.