Ladri d’infissi a Castelnuovo Cilento: colpite due abitazioni 

Nuovo allarme sicurezza nel territorio di Castelnuovo Cilento. Nelle ultime settimane, malviventi fino a questo momento ignoti hanno preso di mira un complesso residenziale costituito da villette disabitate in località San Nicola, un’area collinare del comune cilentano.

Stando a quanto si apprende, sono ben cinque i colpi messi a segno in breve tempo con modalità pressoché identiche. L’ultimo episodio si è verificato questa mattina, con una banda in azione persino in pieno giorno.

Rubati gli infissi dalle abitazioni: scatta l’allarme tra i residenti

Nel corso dell’ultimo blitz, i malviventi sono riusciti a smontare e asportare l’intera dote di infissi da due abitazioni del complesso, agendo completamente indisturbati e facendo poi perdere le proprie tracce con la refurtiva.

La sequenza ripetuta di raid sta generando forte apprensione tra la popolazione locale, che ora chiede a gran voce un potenziamento dei presidi di controllo del territorio per fermare l’ondata di microcriminalità.

L’intervento dei carabinieri e l’avvio delle indagini

A seguito della scoperta degli ultimi ammanchi, sul posto sono celermente intervenuti i carabinieri del Comando Territoriale di Vallo della Lucania.

I militari dell’Arma hanno eseguito i rilievi di rito nell’area interessata dai furti e avviato le opportune attività d’indagine per ricostruire la dinamica degli eventi, risalire alle rotte di fuga e identificare i responsabili.