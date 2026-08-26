Cilento

Furti in spiaggia ad Ascea: la Polizia Locale e i Carabinieri fermano tre uomini

Operazione ad Ascea: tre uomini fermati dopo aver derubato i bagnanti in spiaggia. Recuperata e restituita tutta la refurtiva

Di: Chiara Esposito
Ascea Marina

Rubano in spiaggia approfittando della confusione e dell’assenza dei proprietari sotto l’ombrellone, ma la loro fuga dura poco. È accaduto ad Ascea nella serata di ieri, dove tre uomini, due di nazionalità algerina e uno di nazionalità marocchina, sono stati fermati dagli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Massimiliano Falcone, con il supporto dei Carabinieri, poiché ritenuti responsabili dei furti.

L’intervento della Polizia Locale e dei Carabinieri

L’operazione, scattata a seguito di segnalazioni e denunce, è iniziata intorno alle ore 21:00. I tre sospettati sono stati intercettati inizialmente lungo Corso Elea, per poi essere raggiunti e bloccati all’interno del parcheggio antistante la stazione ferroviaria.

Il recupero della refurtiva e le denunce

Al momento del fermo, i tre uomini sono stati trovati in possesso della refurtiva: tre iPhone, diversi paia di occhiali da sole e alcuni indumenti. Tutti gli oggetti sottratti sono stati tempestivamente riconsegnati ai legittimi proprietari. I tre soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica e nei loro confronti verrà avanzata la richiesta per l’emissione del foglio di via.

La reazione delle vittime dei furti

Espressa grande soddisfazione da parte delle vittime, che hanno ringraziato calorosamente le forze dell’ordine. Oltre a rientrare in possesso dei propri effetti personali, i cittadini coinvolti hanno dichiarato di aver recuperato anche “un po’ di fiducia nella giustizia”.

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