Furto sotto l’ombrellone ad Agropoli: ruba una borsa e scappa, arrestato

Attimi di tensione questa mattina sul Lungomare San Marco ad Agropoli, dove un uomo è stato tratto in arresto dai Carabinieri dopo aver rubato alcuni effetti personali lasciati da un bagnante sotto l’ombrellone.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il malvivente avrebbe atteso che la vittima entrasse in acqua per avvicinarsi alla borsa e impossessarsene. Il proprietario, accortosi dalla spiaggia di quanto stava accadendo, ha iniziato a urlare, mettendo in allerta il ladro e richiamando l’attenzione dei bagnanti presenti.

L’inseguimento nei vicoli e l’intervento dei Carabinieri Forestali

Nel tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo si è dato alla fuga imboccando un vicolo adiacente alla strada principale. Durante la corsa verso la via di fuga, il fuggiasco ha lanciato a terra gli oggetti appena sottratti per alleggerirsi e tentare di seminare eventuali inseguitori.

La fuga è durata tuttavia pochissimo grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri Forestali della locale Stazione. I militari, che si trovavano a transitare in zona per i normali controlli del territorio, hanno udito le urla provenienti dall’arenile e sono intervenuti immediatamente. Seguendo le indicazioni fornite dai testimoni, le forze dell’ordine hanno individuato, bloccato e arrestato l’uomo.

Il recupero della refurtiva e le testimonianze dei bagnanti

La refurtiva abbandonata lungo la strada durante la corsa è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Sul posto sono state inoltre raccolte alcune testimonianze da parte dei presenti, secondo cui l’uomo sarebbe stato notato già nei momenti precedenti mentre si aggirava con atteggiamento sospetto tra gli ombrelloni. Alcuni bagnanti avrebbero riferito il verificarsi di episodi analoghi nella zona, dettagli ora al vaglio delle autorità per i dovuti accertamenti.

La prontezza della vittima nel dare l’allarme e il rapido coordinamento dei militari dell’Arma si sono rivelati decisivi per interrompere la fuga del presunto responsabile e assicurarlo alla giustizia.