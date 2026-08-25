Cilento

Furto a Spiafriddo: rubati oro e fucili da caccia tra Castellabate e Perdifumo

Svaligiata una casa tra Castellabate e Perdifumo: portati via preziosi e tre fucili. Indagano i Carabinieri

Di: Manuel Chiariello
Ladri

Tornano a colpire i ladri nel Cilento. L’ultimo episodio si è verificato al confine tra i comuni di Castellabate e Perdifumo, precisamente in località Spiafriddo. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è stato messo a segno all’interno di un’abitazione nella serata di domenica, in un arco temporale compreso tra le ore 21.00 e la mezzanotte e mezza. La banda è riuscita a portare via diversi oggetti preziosi di famiglia e tre fucili da caccia, tutti legalmente custoditi e registrati.

La scoperta e l’intervento dei Carabinieri

I malviventi sono entrati in azione approfittando dell’assenza dei proprietari. L’amara scoperta è avvenuta soltanto al loro rientro, quando si sono accorti delle diverse stanze messe completamente a soqquadro e della sparizione dei beni.

Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, giunti sul posto per i rilievi del caso e già al lavoro per identificare gli autori del furto.

Al vaglio delle forze dell’ordine c’è anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza private o pubbliche installate nella zona, i cui filmati potrebbero aver ripreso i movimenti della banda.

Purtroppo da diverse settimane, su tutto il comprensorio, si segnalano furti che stanno generando un clima di preoccupazione tra i residenti.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.