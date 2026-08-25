Furto a Spiafriddo: rubati oro e fucili da caccia tra Castellabate e Perdifumo

Tornano a colpire i ladri nel Cilento. L’ultimo episodio si è verificato al confine tra i comuni di Castellabate e Perdifumo, precisamente in località Spiafriddo. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo è stato messo a segno all’interno di un’abitazione nella serata di domenica, in un arco temporale compreso tra le ore 21.00 e la mezzanotte e mezza. La banda è riuscita a portare via diversi oggetti preziosi di famiglia e tre fucili da caccia, tutti legalmente custoditi e registrati.

La scoperta e l’intervento dei Carabinieri

I malviventi sono entrati in azione approfittando dell’assenza dei proprietari. L’amara scoperta è avvenuta soltanto al loro rientro, quando si sono accorti delle diverse stanze messe completamente a soqquadro e della sparizione dei beni.

Delle indagini si stanno occupando i Carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate, giunti sul posto per i rilievi del caso e già al lavoro per identificare gli autori del furto.

Al vaglio delle forze dell’ordine c’è anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza private o pubbliche installate nella zona, i cui filmati potrebbero aver ripreso i movimenti della banda.

Purtroppo da diverse settimane, su tutto il comprensorio, si segnalano furti che stanno generando un clima di preoccupazione tra i residenti.