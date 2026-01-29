Castellabate, doppio furto in abitazione: proprietario faccia a faccia con i ladri

Momenti di forte tensione nella prima serata di oggi a Santa Maria di Castellabate, dove un furto è stato messo a segno all’interno di un’abitazione privata. L’episodio si è verificato in zona Petrengole, area purtroppo già interessata in passato da analoghi episodi criminosi.

L’accaduto

Il proprietario dell’immobile, rientrando a casa, ha immediatamente avvertito rumori sospetti provenire dall’interno per poi trovarsi improvvisamente davanti tre malintenzionati. Scoperti, i ladri si sono dati alla fuga precipitosa, riuscendo però a portare con sé alcuni oggetti in oro.

Dell’accaduto sono stati tempestivamente informati i Carabinieri della compagnia di Agropoli e la Polizia Municipale, quest’ultima intervenuta per i primi accertamenti e per raccogliere la testimonianza del proprietario.

Un altro episodio in serata

Sempre nella stessa serata, un secondo furto è stato segnalato a poca distanza dal Corso Matarazzo, nel centro di Santa Maria di Castellabate. Anche in questo caso i ladri sono riusciti ad agire prima di far perdere le proprie tracce.

Non si esclude che gli episodi possano essere riconducibili agli stessi soggetti. Ora saranno le indagini da parte delle forze dell’ordine a cercare di identificare i protagonisti di questi colpi avvenuti in rapida successione e in prima serata nel cuore di Castellabate.