Almanacco 9 settembre: meteo Salerno, eventi in Cilento. Scattava oggi l’operazione Avalanche

Un giorno di passaggio e di memoria per il territorio salernitano: mentre il tempo comincia a cambiare dopo giorni di caldo anomalo, la provincia si prepara a vivere sagre di paese nell’entroterra cilentano e una giornata di forte valore storico, con la commemorazione dello sbarco alleato che 83 anni fa cambiò il corso della Seconda guerra mondiale proprio su queste coste.

Meteo in provincia di Salerno

Dopo un lungo periodo di caldo anomalo con temperature ben sopra la media, il 9 settembre segna l’inizio di un cambiamento: al mattino il cielo resterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con condizioni di stabilità. Nel pomeriggio sono attesi addensamenti in sviluppo, con la possibilità di isolati rovesci sui rilievi interni del Cilento e dell’Appennino, mentre sulla costa il tempo dovrebbe restare più asciutto. In serata è previsto un miglioramento generale con ampie schiarite.

Si tratta della prima avvisaglia del fronte atlantico che, secondo le tendenze più aggiornate, porterà un deciso calo termico e un cambio di scenario più marcato nei giorni successivi, con la fine dell’ondata di caldo che ha caratterizzato l’inizio di settembre.

Eventi in Cilento e provincia di Salerno

Frecagnola – Cannalonga : dal 9 al 13 settembre prende il via una delle sagre più sentite dell’entroterra cilentano, dedicata ai prodotti e alle tradizioni del territorio.

: dal 9 al 13 settembre prende il via una delle sagre più sentite dell’entroterra cilentano, dedicata ai prodotti e alle tradizioni del territorio. Memory Day – Torre di Mare, Capaccio Paestum : giornata commemorativa dell’83° anniversario dell’Operazione Avalanche, lo sbarco alleato del settembre 1943 che interessò le spiagge di Paestum e il Golfo di Salerno. Alla cerimonia parteciperanno il Commissario Prefettizio di Capaccio Paestum, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli e rappresentanti dell’Oklahoma National Guard.

: giornata commemorativa dell’83° anniversario dell’Operazione Avalanche, lo sbarco alleato del settembre 1943 che interessò le spiagge di Paestum e il Golfo di Salerno. Alla cerimonia parteciperanno il Commissario Prefettizio di Capaccio Paestum, il Console Generale degli Stati Uniti a Napoli e rappresentanti dell’Oklahoma National Guard. “Ciao Ciao Estate” – Torrione, Salerno : a partire dalle ore 18, iniziativa con le mascotte ispirate a Toy Story per le vie del quartiere, dedicata a bambini e famiglie e pensata anche per sostenere il commercio locale.

: a partire dalle ore 18, iniziativa con le mascotte ispirate a Toy Story per le vie del quartiere, dedicata a bambini e famiglie e pensata anche per sostenere il commercio locale. Hebanon Meets Quoker – Nocera Superiore: dalle 18:30, talk dal titolo “Acqua. Progettare partendo dall’invisibile”, dedicato al design sostenibile legato al tema dell’acqua.

Santo del giorno: San Pietro Claver

Il 9 settembre la Chiesa cattolica ricorda San Pietro Claver, sacerdote della Compagnia di Gesù. Nato in Catalogna, in Spagna, verso la fine del Cinquecento, entrò tra i Gesuiti e nel 1610 fu inviato in missione a Cartagena, in Colombia, dove venne ordinato sacerdote nel 1616.

Per oltre quarant’anni si dedicò con straordinaria abnegazione all’assistenza degli schiavi africani deportati nelle Americhe, accogliendoli all’arrivo delle navi, curandoli e battezzandoli: si stima che abbia battezzato personalmente circa trecentomila persone. Morì a Cartagena l’8 settembre 1654 e fu proclamato santo da Papa Leone XIII nel 1888. È venerato come patrono delle missioni cattoliche tra i popoli africani.

Lo stesso giorno il Martirologio Romano ricorda anche san Gorgonio e san Giacinto, martiri, san Ciarano, abate fondatore del monastero di Clonmacnois in Irlanda, e la beata Maria Eutimia Üffing.

Accadde oggi: 9 settembre

1943 – Lo sbarco di Salerno (Operazione Avalanche). Alle prime ore del mattino, il generale statunitense Mark Clark diede il via allo sbarco alleato lungo le coste del Golfo di Salerno, tra Maiori e Agropoli. L’operazione, che vide impegnati decine di migliaia di soldati anglo-americani sostenuti da una consistente forza navale, arrivò a poche ore dall’annuncio dell’armistizio dell’8 settembre e segnò l’inizio della campagna di liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Lo sbarco, pur riuscito sul piano militare, incontrò una dura resistenza tedesca e aprì la strada, nei mesi successivi, alla liberazione di Napoli e alle sanguinose battaglie sulla linea Gustav, con Montecassino. Quest’anno ricorre l’83° anniversario dell’evento, celebrato proprio oggi a Torre di Mare con il Memory Day.

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