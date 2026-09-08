Polla: infermiere eroe si tuffa nel Tanagro e salva un anziano

Non ha esitato nemmeno per un istante. Quando ha visto quell’anziano in difficoltà nelle acque del Tanagro, Enzo Vespoli si è lanciato nel fiume per raggiungerlo e contribuire a portarlo in salvo.

L’incidente in località Casiola e la richiesta di aiuto

È accaduto questa mattina in località Casiola, a Polla. L’anziano era sceso verso il corso d’acqua, ma durante il tentativo di risalire è finito in acqua e ha iniziato a chiedere disperatamente aiuto. Le sue urla sono state udite da un passante, che ha immediatamente allertato i Carabinieri della vicina Stazione.

L’intervento dei Carabinieri e il coraggio di Enzo Vespoli

Quattro Carabinieri hanno percorso di corsa un tratto della riva per raggiungere l’anziano. E proprio in quei concitati momenti Enzo Vespoli, infermiere di Sala Consilina, che si trovava di passaggio nella zona non ci ha pensato due volte, si è lanciato in acqua per raggiungere l’uomo e aiutarlo.

Un gesto istintivo, coraggioso, che ha permesso di contribuire al salvataggio dell’anziano, poi affidato alle cure dei sanitari del 118 e trasportato in ambulanza in condizioni discrete. Fortunatamente, la vicenda si è conclusa senza gravi conseguenze.

I precedenti interventi: dai salvataggi di animali al soccorso dell’anziano

Non è la prima volta che Vespoli mette il proprio coraggio al servizio degli altri. Già nel 2025 era stato protagonista di altri interventi che avevano raccontato la sua particolare sensibilità e la sua disponibilità ad aiutare chi si trova in difficoltà.

A Sala Consilina aveva contribuito a salvare alcuni gattini gettati vivi in un canale, mentre a Teggiano si era calato in un corso d’acqua per mettere in salvo un cane che rischiava di annegare.

Allora erano stati degli animali ad avere bisogno di aiuto. Oggi, invece, una persona. E il gesto è stato lo stesso, vedere qualcuno in pericolo e non voltarsi dall’altra parte.