A2, scontro tra furgoni tra Campagna e Contursi: traffico in tilt

Un violento tamponamento si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Campagna e Contursi Terme, in direzione sud.

Incidente sulla A2: furgone distrutto ma nessun ferito

Nel sinistro sono rimasti coinvolti due furgoni. Uno dei veicoli ha riportato ingenti danni nella parte anteriore, andata completamente distrutta nell’impatto. Nonostante la gravità dello scontro, il conducente del mezzo è uscito fortunatamente illeso dal veicolo.

Soccorsi in azione tra Campagna e Contursi Terme

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e le squadre dei tecnici Anas per effettuare i rilievi del caso, gestire l’emergenza e procedere alla messa in sicurezza della sede stradale.

Rallentamenti e traffico bloccato in direzione Salerno-Reggio Calabria

A causa dell’incidente e delle successive operazioni di rimozione dei mezzi, la circolazione stradale subisce forti disagi. Il traffico risulta ancora bloccato nel tratto interessato, con code e significativi rallentamenti per gli automobilisti in transito verso sud.