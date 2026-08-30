Incidente sull’A2 del Mediterraneo e tragedia sull’A16: due morti e un ferito

Un weekend segnato da gravi incidenti stradali e pesanti rallentamenti lungo la rete autostradale della Campania, complice il fitto flusso di veicoli legato al controesodo estivo. Tra le situazioni più critiche si registrano un impatto con feriti lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo e un tragico scontro mortale avvenuto sull’A16 Napoli-Canosa, che è costato la vita a due persone.

Scontro e disagi al traffico lungo l’A2 del Mediterraneo

Un incidente si è verificato poco prima delle ore 10:00 lungo la corsia nord dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra i territori di Montecorvino Pugliano e Pontecagnano. Per dinamiche ancora al vaglio delle forze dell’ordine, due autovetture sono entrate in collisione creando immediate ripercussioni sulla circolazione.

Sul luogo dell’impatto sono prontamente intervenuti i sanitari della Pubblica Assistenza Vopi di Pontecagnano. I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto agli occupanti dei veicoli; per uno dei coinvolti, che ha riportato un trauma al collo, si è reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti del caso. L’episodio ha causato inevitabili rallentamenti ed estese code, dovute sia alle operazioni di soccorso sia alla successiva messa in sicurezza della carreggiata.

Tragedia sull’A16 a Marigliano: due vittime nello scontro

Ancora più drammatico il bilancio di un secondo sinistro, avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa, all’altezza del comune di Marigliano. Nel tragico impatto hanno perso la vita due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 50 anni, entrambi residenti nel quartiere Poggioreale di Napoli.

La coppia viaggiava a bordo di una Smart diretta verso la capoluogo campano quando, secondo i primi rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Avellino, la vettura è stata tamponata con estrema violenza da una Jeep Renegade ed è stata successivamente colpita da un terzo veicolo sopraggiungente. L’impatto non ha lasciato scampo ai due occupanti, deceduti all’istante.

Sul posto sono giunte diverse ambulanze del 118 e il personale della società Autostrade per l’Italia. Su disposizione della magistratura, i corpi delle due vittime sono stati trasferiti presso la medicina legale del Policlinico Federico II di Napoli. Per consentire i rilievi tecnici, le perizie dinamiche e la rimozione dei veicoli incidentati, la tratta autostradale compresa tra i caselli di Pomigliano e Napoli Est è rimasta chiusa al traffico per diverse ore prima del completo ripristino della viabilità.