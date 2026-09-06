Grave incidente a Salerno: diciannovenne in rianimazione dopo lo scontro tra scooter

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra venerdì e sabato a Salerno, nei pressi del parcheggio di piazza Mazzini. Lo scontro, avvenuto ad un incrocio nel centro cittadino, ha coinvolto due scooter e ha provocato il ferimento di un giovane di 19 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

La dinamica dello scontro in piazza Mazzini

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, il diciannovenne ferito stava immettendosi sulla carreggiata da sinistra a bordo del proprio ciclomotore, muovendosi nella stessa direzione di marcia del secondo veicolo. L’altro mezzo, una moto di grossa cilindrata guidata da un coetaneo, stava procedendo verso il centro della città.

Gli elementi finora raccolti ipotizzano che la moto stesse viaggiando con la ruota anteriore sollevata in una manovra azzardata. L’impatto frontale-laterale è stato estremamente violento: il diciannovenne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto.

Le condizioni di salute e i soccorsi

I sanitari inviati sul posto hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasportarlo d’urgenza al presidio ospedaliero di via San Leonardo. Il quadro clinico resta critico: i medici hanno riscontrato un grave trauma toracico con compromissione polmonare e un sospetto trauma cranico. La prognosi rimane riservata.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto del responsabile

I rilievi sul luogo del sinistro sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia locale. L’altro conducente coinvolto si era inizialmente allontanato dalla zona dell’incidente senza prestare assistenza alla persona ferita.

Le indagini e le ricerche avviate tempestivamente dai militari hanno consentito di rintracciare il giovane in breve tempo. Si tratta di un diciannovenne già noto alle forze dell’ordine, il quale si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ragazzo è stato tratto in arresto e dovrà rispondere delle accuse di evasione e omissione di soccorso, oltre alle responsabilità relative alla dinamica dell’incidente.