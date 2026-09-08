Cronaca

Incidente domestico a Padula: pulisce la pistola in casa e parte un colpo, ferito un uomo

Un colpo accidentale partito durante la pulizia dell'arma ferisce un uomo a Padula: ricoverato all'ospedale di Polla per un intervento chirurgico

Di: Erminio Cioffi
Ambulanza

Un grave incidente domestico si è verificato nei giorni scorsi a Padula, nel Vallo di Diano, dove un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito a una gamba a causa dell’esplosione accidentale di un colpo di pistola.

La dinamica dell’incidente domestico a Padula

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava all’interno della propria abitazione ed era intenzionato a effettuare alcune ordinarie operazioni di pulizia e manutenzione sull’arma, da lui regolarmente detenuta. Durante la manipolazione, per cause ancora in corso di accertamento, dall’arma è partito improvvisamente un proiettile che lo ha raggiunto a un arto inferiore.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale di Polla

Subito dopo l’accaduto, il quarantenne è stato accompagnato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, dove è stato preso in cura dal personale sanitario della struttura. Le sue condizioni generali non risultano gravi e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici hanno comunque programmato un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile dalla gamba.

Le indagini dei Carabinieri di Sala Consilina

Sulla vicenda sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina. I militari sono stati attivati per ricostruire con esattezza la dinamica del fatto e per svolgere le verifiche di rito sul rispetto delle norme relative alla custodia e alla detenzione delle armi da fuoco. Dai primi riscontri investigativi, l’episodio appare del tutto riconducibile a una tragica fatalità.

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