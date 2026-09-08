Cilento

Capaccio Paestum, investiti due ragazzini: l’auto travolge i giovani e fugge

Un bambino di 10 anni e un compagno travolti durante una svolta a sinistra all'incrocio con via Quistione II: trasportati all'ospedale di Salerno, è caccia al pirata della strada

Di: Alessandra Pazzanese
Ambulanza

Incidente nella serata di oggi, intorno alle 18.45, sulla pista ciclabile di Capaccio Paestum all’intersezione con via Quistione II, dove due ragazzini sono stati investiti da un’automobile.

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzini, uno di 10 anni e l’altro un po’ più grande, stavano percorrendo la pista ciclabile quando una vettura, impegnata in una svolta a sinistra, avrebbe tagliato loro la strada travolgendoli.

I soccorsi e i trasferimenti in ospedale

Uno dei due ragazzi ha riportato un trauma cranico, pur rimanendo cosciente, mentre l’altro avrebbe riportato un trauma a un piede. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti, a bordo di due ambulanze, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.

L’omissione di soccorso e le indagini

Dopo l’investimento, il conducente dell’automobile si sarebbe allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, agli ordini del Comandante, Maggiore Antonio Rinaldi, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, si lavora per intercettare il conducente del veicolo coinvolto.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.