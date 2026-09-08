Capaccio Paestum, investiti due ragazzini: l’auto travolge i giovani e fugge

Incidente nella serata di oggi, intorno alle 18.45, sulla pista ciclabile di Capaccio Paestum all’intersezione con via Quistione II, dove due ragazzini sono stati investiti da un’automobile.

La dinamica del sinistro

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzini, uno di 10 anni e l’altro un po’ più grande, stavano percorrendo la pista ciclabile quando una vettura, impegnata in una svolta a sinistra, avrebbe tagliato loro la strada travolgendoli.

I soccorsi e i trasferimenti in ospedale

Uno dei due ragazzi ha riportato un trauma cranico, pur rimanendo cosciente, mentre l’altro avrebbe riportato un trauma a un piede. Entrambi sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasferiti, a bordo di due ambulanze, all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno per gli accertamenti e le cure del caso.

L’omissione di soccorso e le indagini

Dopo l’investimento, il conducente dell’automobile si sarebbe allontanato senza fermarsi e senza prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Capaccio Paestum, agli ordini del Comandante, Maggiore Antonio Rinaldi, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, si lavora per intercettare il conducente del veicolo coinvolto.