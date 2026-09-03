Almanacco 3 settembre: meteo, eventi e santo del giorno nel Salernitano

Un altro giorno di fine estate si apre sul Cilento e sulla provincia di Salerno, tra il caldo che non molla del tutto la presa e i primi eventi settembrini che animano borghi e città. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giornata di oggi, 3 settembre: previsioni meteo, appuntamenti da non perdere, il santo che si festeggia e i fatti che la storia ricorda in questa data.

Meteo in provincia di Salerno

La giornata si presenta all’insegna della stabilità: cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutta la provincia, dal capoluogo fino alla costa cilentana. Le temperature restano gradevoli nelle ore notturne e del primo mattino, con minime intorno ai 23-24°C, per poi salire nel pomeriggio fino a punte di 30-32°C nelle zone interne, leggermente più contenute lungo la fascia costiera grazie alla brezza marina. I venti sono deboli, in prevalenza da sud-ovest, mentre il mare si mantiene calmo o poco mosso, condizioni ideali per chi vuole godersi ancora qualche bagno. Non sono previste piogge, anche se le tendenze degli ultimi giorni indicano che l’ondata di caldo intenso che ha caratterizzato l’estate potrebbe iniziare ad allentarsi proprio nei prossimi giorni.

Eventi in provincia di Salerno

Non manca il fermento tra Salerno e il Cilento anche oggi, 3 settembre.

Nel borgo di Casalsottano, frazione di San Mauro Cilento, prosegue Settembre ai Fichi, la manifestazione dedicata al Fico Bianco del Cilento DOP giunta alla sua sedicesima edizione. Nel pomeriggio, alle 17.30, presso il frantoio della Cooperativa Nuovo Cilento è in programma un incontro dal titolo “Formare Comunità Consapevoli – Una scuola per la collina e la montagna”, che riunisce ricercatori, docenti e agricoltori del territorio. La serata si chiude in musica con l’esibizione del gruppo Al-Maranca, tra degustazioni di dolci e piatti a base di fichi.

A Salerno, il centro antico si anima con una delle tappe del Barbuti Festival: alle 20.30 è in programma una passeggiata guidata tra i vicoli storici della città, organizzata dall’associazione Erchemperto, alla scoperta della Salerno più autentica e meno conosciuta.

Il Santo del giorno: San Gregorio Magno

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa. Nato a Roma intorno alla metà del VI secolo da una famiglia patrizia, dopo una carriera come alto funzionario civile scelse la vita monastica, trasformando la propria casa in un monastero. Eletto pontefice, è ricordato per la profonda riforma della liturgia e dell’amministrazione ecclesiastica, per l’impegno nella diffusione della fede tra i nuovi popoli europei e per i suoi scritti pastorali, che gli sono valsi il titolo di uno dei quattro grandi dottori della Chiesa d’Occidente insieme a Sant’Ambrogio, San Girolamo e Sant’Agostino.

Accadde oggi, 3 settembre

Diversi gli avvenimenti storici legati a questa data:

1939 – Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania.

– Allo scoppio della Seconda guerra mondiale, Francia e Regno Unito dichiarano guerra alla Germania. 1943 – A Cassibile, in Sicilia, viene firmato l’armistizio tra l’Italia e le forze alleate, reso pubblico pochi giorni dopo, l’8 settembre.

– A Cassibile, in Sicilia, viene firmato l’armistizio tra l’Italia e le forze alleate, reso pubblico pochi giorni dopo, l’8 settembre. 1976 – La sonda Viking 2 della NASA atterra su Marte, nella regione di Utopia Planitia, scattando le prime immagini ravvicinate a colori della superficie del pianeta.

– La sonda Viking 2 della NASA atterra su Marte, nella regione di Utopia Planitia, scattando le prime immagini ravvicinate a colori della superficie del pianeta. 1982 – A Palermo la mafia uccide il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, da poco nominato prefetto della città, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. Una delle pagine più dolorose della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata.

Le notizie di ieri

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