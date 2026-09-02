Eboli, furto in appartamento: rubati oggetti e bici elettriche

Un furto in appartamento si è consumato nel pomeriggio di ieri in via Salita San Lorenzo, nel cuore del centro storico di Eboli. I malviventi sono riusciti a penetrare all’interno dell’abitazione e a sottrarre diversi beni prima di far perdere le proprie tracce.

Il bottino e la stima dei danni

Tra gli oggetti asportati figurano alcuni monili di bigiotteria, tre biciclette elettriche e un passeggino. Secondo una prima stima quantificata dai proprietari, il valore complessivo della refurtiva e dei danni causati ammonta a circa 3.000 euro.

Le indagini dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della locale compagnia, che hanno eseguito i rilievi di rito e raccolto la denuncia. I militari stanno analizzando tutti gli elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’intrusione e stanno verificando l’eventuale presenza di tracce o di impianti di videosorveglianza nell’area, utili all’individuazione dei responsabili.

Cresce la preoccupazione tra i residenti

L’episodio ha generato forte apprensione tra gli abitanti di via Salita San Lorenzo e delle vie limitrofe. A destare particolare allarme nel quartiere è la facilità con cui i ladri sono riusciti ad accedere all’abitazione in pieno giorno, alimentando la richiesta di maggiore sicurezza nel centro storico ebolitano.