Cilento

Paestum, auto svuotata durante la sosta al mare: vacanza rovinata per due turiste

Arrivate sul litorale per le ultime giornate di relax, ritrovano la macchina senza bagagli. La rabbia delle vittime e il tema della sicurezza sulle spiagge di Capaccio Paestum

Di: Alessandra Pazzanese

Dovevano essere gli ultimi giorni di vacanza prima di tornare al lavoro. Un soggiorno a Paestum per godersi ancora qualche giornata di mare, ma l’arrivo sul litorale si è trasformato in una brutta sorpresa. A raccontare quanto accaduto M.C., una turista arrivata questa mattina a Capaccio Paestum insieme ad una sua amica e che si è ritrovata a denunciare il furto dei bagagli dalla sua auto in sosta.

Il furto durante la sosta in spiaggia

“Al nostro arrivo non essendo ancora pronta la camera dell’albergo, siamo andate direttamente in spiaggia presso il Lido Cerere e poi, questa sera, arrivate in albergo abbiamo avuto la bella sorpresa di trovare la macchina svuotata di ogni bagaglio. Siamo rimaste letteralmente in mutande.

Dai carabinieri abbiamo trovato altre persone che erano state derubate come noi” hanno raccontato le malcapitate, segnalando quanto accaduto anche tramite i social network nella speranza di recuperare la refurtiva.

L’allarme sicurezza sul litorale

Una giornata iniziata con l’idea di trascorrere qualche ora in spiaggia si è così conclusa con la necessità di rivolgersi alle forze dell’ordine. Un episodio che riaccende il tema della sicurezza lungo il litorale di Capaccio Paestum dove nei mesi estivi sono stati diversi gli episodi di furti all’interno delle auto parcheggiate nei pressi delle spiagge, nonostante l’intensificarsi dei controlli Polizia Municipale.

I controlli che proseguono senza interruzione nella speranza che il fenomeno possa attenuarsi e che altri turisti non si ritrovino a vivere la stessa amara esperienza capitata oggi ai danni delle due turiste.

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