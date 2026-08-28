Furto d’auto nella notte ad Agropoli: rubata una Fiat Panda in centro

Ladri in azione ad Agropoli. Nel cuore della notte, un furto d’auto si è registrato in via Giambattista Vico, nelle immediate vicinanze dell’Istituto Clinico Mediterraneo, un’area centrale e solitamente frequentata della cittadina cilentana. La proprietaria del veicolo stava svolgendo il turno di notte proprio presso la struttura sanitaria; quando ha smontato si è accorta della sparizione del mezzo. A quel punto non ha potuto far altro che sporgere denuncia presso i carabinieri.

I dettagli del colpo e le indagini dei carabinieri

I malviventi sono entrati in azione riuscendo a sottrarre una Fiat Panda di colore bianco che si trovava parcheggiata in zona. Sull’episodio sono ora in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Agropoli, impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare la rotta di fuga utilizzata dai responsabili per allontanarsi dal centro abitato.

Il precedente di Ferragosto e il ruolo dei varchi di videosorveglianza

L’episodio registrato in via Vico non rappresenta tuttavia un caso isolato negli ultimi giorni. Già durante la settimana di Ferragosto, a poca distanza dal luogo del nuovo furto, si era verificato un episodio del tutto analogo che aveva portato alla sparizione di una Smart.

In quell’occasione, un contributo determinante per le verifiche investigative è giunto dai controlli tecnologici del territorio. Attraverso le rilevazioni del sistema Targa System, gestito dalla Polizia Municipale, gli agenti erano riusciti a tracciare il passaggio della vettura rubata presso uno dei varchi di monitoraggio cittadini intorno alle 3 di notte, prima che il veicolo facesse perdere le proprie tracce. Anche su quel precedente i rilievi restano aperti, mentre l’attenzione delle forze dell’ordine sul perimetro urbano rimane alta.