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Agropoli, nuova telecamera sulla Cilentana: «Non è un autovelox»

Nuovi controlli ad Agropoli: installato il dispositivo Targa system sulla SS18 Var e tre nuove telecamere in città. Il comune precisa: non è un autovelox

Ernesto Rocco

La sicurezza stradale e il controllo del territorio ad Agropoli si arricchiscono di un nuovo strumento tecnologico. La Polizia municipale, sotto la guida del comandante Maurizio Cauceglia, darà presto il via all’installazione del Targa system, un dispositivo elettronico per il monitoraggio dei veicoli. L’attivazione rientra in un piano più ampio di interventi pianificati per prevenire i fenomeni criminali e garantire una maggiore tranquillità ai cittadini.

L’apparecchio sarà posizionato in un punto strategico della viabilità locale, precisamente lungo la Strada statale 18 Var, in via Togliatti al chilometro 103 + 550. Il raggio d’azione del sistema si concentrerà sulla supervisione dei flussi veicolari che procedono in direzione nord.

La precisazione del comune: non è un autovelox

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha ritenuto opportuno fare chiarezza sull’esatta natura dell’intervento per evitare fraintendimenti da parte degli automobilisti. Il dispositivo non ha la funzione di autovelox e non rileverà il superamento dei limiti di velocità.

Si tratta, al contrario, di un supporto tecnologico focalizzato sulla lettura delle targhe. Questa misura è stata fortemente sollecitata dal prefetto e dal questore di Salerno per innalzare gli standard di sicurezza pubblica e contrastare in modo mirato i reati predatori, come furti e rapine, monitorando i transiti sospetti.

Telecamere e sinergia con le forze dell’ordine

Il piano di prevenzione non si limita alla statale. In contemporanea con l’attivazione del Targa system, la Polizia municipale sta procedendo al potenziamento della rete di videosorveglianza urbana.

L’operazione viene condotta in stretta collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri. Al momento sono in fase di installazione tre nuove telecamere di sicurezza, che verranno collocate in alcune aree particolarmente sensibili della città, così da assicurare una copertura più capillare e una maggiore tutela della comunità.

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