Eboli, investito da un’auto: volontario Vopi evita il peggio

Attimi di paura questa sera in Via San Cataldo, ad Eboli, dove una persona è stata investita da un’auto mentre si trovava in strada.

L’investimento e la crisi epilettica in strada

A rendere particolarmente delicata la situazione è stata una crisi epilettica che ha colpito l’uomo, rimasto riverso a terra in seguito all’investimento. Decisivo si è rivelato il tempestivo intervento di un volontario della Pubblica Assistenza Vopi, che ha prestato i primi soccorsi, riuscendo a gestire la situazione e a scongiurare conseguenze ancora più gravi.

L’arrivo del 118 e i rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto è giunta successivamente un’ambulanza, inviata dalla Centrale Operativa 118, che ha preso in carico l’uomo e lo ha trasportato all’ospedale di Eboli per le cure e gli accertamenti del caso. Anche la polizia municipale per i rilievi del caso.

L’importanza dei volontari sul territorio

L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sull’importanza della tempestività dei soccorsi e della presenza sul territorio dei volontari impegnati nell’assistenza alle persone in difficoltà.