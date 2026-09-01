Cilento

Agropoli, investito il consigliere Michele Pizza: soccorso e ricoverato al San Luca

Incidente a Madonna del Carmine ad Agropoli: il consigliere Michele Pizza travolto da un furgone durante una manovra. Trasferito all'ospedale di Vallo della Lucania, non è in pericolo di vita

Di: Ernesto Rocco
Michele Pizza

Attimi di apprensione questa mattina, intorno alle ore 9, ad Agropoli. Il consigliere comunale Michele Pizza è stato investito da un furgone in località Madonna del Carmine, a pochi passi dalla sua attività commerciale.

La dinamica dell’incidente ad Agropoli

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, il veicolo commerciale era impegnato in una manovra quando l’conducente, non avvedendosi della presenza dell’amministratore cilentano, lo ha travolto sbalzandolo a terra. L’impatto si è verificato lungo un tratto viario particolarmente frequentato della frazione agropolese.

I soccorsi e il ricovero all’ospedale San Luca

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure sul posto. Il consigliere è stato successivamente trasferito presso il presidio ospedaliero “San Luca” di Vallo della Lucania. I primi accertamenti diagnostici condotti dai medici hanno evidenziato traumi agli arti e lesioni alle costole. Le sue condizioni generali, fortunatamente, non destano particolare preoccupazione.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito, gestire la viabilità nella zona e avviare le indagini utili a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro stradale.

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