Incendio in un appartamento a Salerno: rapido intervento dei Vigili del Fuoco in via Posidonia

Momenti di paura questo pomeriggio a Salerno, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti d’urgenza in via Posidonia, al civico 212, per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato tempestivamente e ha permesso ai caschi rossi di raggiungere la struttura ed evitare danni ben più gravi al condominio e all’incolumità dei residenti.

Fiamme in cucina e intervento con l’autoscala

La squadra dei Vigili del Fuoco, arrivata sul posto a seguito delle segnalazioni degli abitanti della zona, ha impiegato un’autoscala per raggiungere direttamente l’ambiente da cui si stava propagando il fumo. I pompieri sono riusciti ad accedere all’abitazione passando per il balcone e facendo ingresso immediato nei locali della cucina, punto di origine del rogo.

Grazie al coordinamento delle operazioni e alla rapidità della manovra, l’incendio è stato domato in pochissimo tempo, impedendo che le fiamme si estendessero al resto delle stanze dell’appartamento o alle abitazioni adiacenti.

La dinamica dell’incidente e i danni riportati

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, la causa principale del rogo sarebbe riconducibile a un improvviso guasto elettrico verificatosi all’interno del vano cucina. I danni materiali maggiori hanno interessato proprio i componenti e gli arredi di questo ambiente, mentre nel resto dell’alloggio si riscontra un diffuso annerimento delle pareti causato dalla densa colata di fumo.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati tra gli occupanti dell’immobile o tra i vicini di casa. Terminata la fase di spegnimento, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area interessata.