Cilento

Albanella: 23enne ritrovato senza vita in casa, si indaga

La tragica scoperta è stata fatta dal padre in via Tempa delle Guardie. Sconcerto nella comunità mentre i carabinieri cercano di chiarire le cause del decesso

Di: Alessandra Pazzanese

Sconcerto ad Albanella per la morte di G.E., giovane 23enne ritrovato senza vita nella tarda mattinata di oggi.

La tragica scoperta e le indagini

Il ragazzo si trovava in un’abitazione di via Tempa delle Guardie che aveva preso in affitto e in cui si sarebbe trasferito nei prossimi giorni. Nell’ultimo periodo vi si recava spesso per ultimare i lavori necessari al trasferimento.

Sconcerto e dolore nella comunità

A ritrovare il corpo senza vita del giovane, il suo papà che ha allertato i soccorsi. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Si indaga su cosa sia accaduto, non si esclude alcuna ipotesi mentre tra la comunità restano dolore e sconcerto per una perdita così grave e prematura.

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