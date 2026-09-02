Cilento

Paura alla stazione di Sapri: turista resta bloccata in ascensore, salvata dai Vigili del Fuoco

Un guasto tecnico provoca il blocco del modulo: provvidenziale l'intervento dei caschi rossi di Policastro e il supporto della Polfer prima della ripartenza verso Scalea

Di: Maria Emilia Cobucci
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Momenti di paura e di tensione si sono vissuti questo pomeriggio presso lo scalo ferroviario di Sapri dove una turista, di origine straniera, è rimasta intrappolata nell’ascensore presente all’interno della stazione.

A far scattare l’allarme è stata proprio la malcapitata, rimasta intrappolata nell’ascensore. A provocare il blocco improvviso dell’ascensore è stato probabilmente un guasto tecnico.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e il supporto della Polfer

Ad intervenire tempestivamente sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino. I caschi rossi, giunti velocemente presso la stazione ferroviaria di Sapri, sono riusciti in breve tempo a tirare fuori la donna dall’ascensore.

A dare conforto e sostegno alla malcapitata, scossa per quanto accaduto, sono stati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sapri che hanno seguito da vicino le operazioni di recupero della donna.

Lieto fine e ripartenza del viaggio

Una vicenda che fortunatamente si è conclusa nel migliore dei modi. La turista infatti è stata subito dopo accompagnata sui binari in maniera tale da potere proseguire il suo viaggio verso Scalea.

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