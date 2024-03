“All’ora del caffè”: una storia di forza femminile nel romanzo Clam Clam di Rosanna Antelmi

Il 5 marzo è stato pubblicato il romanzo dal titolo “Clam Clam”, un'autobiografia in 156 pagine, un condensato di Vita. Dovendo attribuire un argomento su cui si incentra questo romanzo, andrebbe messa in evidenza la malattia SLA. Tuttavia questa viene glissata per buona parte del percorso di narrazione da Rosanna Antelmi, l'autrice del romanzo. Esce fuori tutt'altro.

Un vero e proprio inno alla vita, in nome di un tessuto a trame strette su cui poggia l'esistenza di Rosanna, fatto di affetti filiali e materni, di crescita. Ce ne parla Flaviana Vicedomine, oggi, ‘All'ora del caffè' , in onda alle ore 14.30 sul canale tv 79 Dtt di InfoCilento.