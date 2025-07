Allarme vandalismi nella ZTL di Agropoli: auto danneggiate in via Bellini

Vandali in azione in via Vincenzo Bellini ad Agropoli, una traversa di via Granatelle. Qui sono state danneggiate circa dieci automobili. Tutte erano parcheggiate senza il tagliando della ZTL. Il gesto vandalico, compiuto con modalità ancora da accertare, ha riguardato il danneggiamento degli pneumatici, lasciando i residenti impauriti e con il timore che si possa trattare di un atto intimidatorio.

La segnalazione dei residenti

Da quest’anno è stata attivata una telecamera per il controllo degli accessi alla ZTL. Tuttavia, la sua collocazione ha sollevato non poche perplessità tra i cittadini. La via, a senso unico in discesa, immette su via San Francesco: contrariamente a quella che ritengono la reale logica di monitoraggio, il dispositivo è stato installato alla fine della strada e non all’ingresso. Una posizione che, secondo le segnalazioni, compromette la possibilità di rilevare accessi non autorizzati, soprattutto quelli effettuati con motocicli, le cui targhe posteriori restano invisibili durante il transito.

Fascia oraria e punti critici

Ulteriore nodo critico è rappresentato dalla fascia oraria di attivazione della zona a traffico limitato, che va dalle ore 20:00 alle 5:00 del mattino. Ciò significa che chi entra prima delle 20:00 e lascia l’area dopo le 5:00 non viene intercettato dai sistemi di controllo, di fatto eludendo ogni forma di sanzione.

«Questi atti vanno condannati con fermezza, ma è evidente che la gestione della ZTL presenta lacune che vanno colmate» commenta un cittadino quartiere. «La sicurezza non può dipendere solo dalla paura di una multa: serve una strategia chiara e trasparente». Le autorità sono state allertate e si spera in un rapido intervento per individuare i responsabili e riconsiderare l’efficienza dei sistemi di controllo.