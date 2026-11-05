Video

“Alibi – crimini e delitti”: focus sull’omicidio di Luigi Luca Esposito. Seconda puntata

“Alibi - crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda ogni giovedì alle ore 21:30 sul canale 79 del DTT

Di:
Redazione Infocilento
“Alibi, crimini e delitti”: focus sull’omicidio di Luigi Luca Esposito. Seconda puntata

Torna l’appuntamento con “Alibi – crimini e delitti”, il programma condotto da Maria Emilia Cobucci insieme all’avvocato Francesco Barone, in onda ogni giovedì sul canale 79 del DTT. Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo.

In questa puntata al centro della discussione, l’omicidio del giornalista ebolitano, Luigi Luca Esposito. Una vicenda drammatica che ha sconvolto la comunità e il mondo dell’informazione salernitana. Nella notte tra il 18 e il 19 luglio, lungo la Statale 7 bis in località Bivio Cioffi a Eboli, i Vigili del Fuoco intervengono per domare un incendio di sterpaglie, scoprendo tra la vegetazione il corpo carbonizzato di un uomo. I successivi accertamenti e il rinvenimento di un’automobile parcheggiata nelle vicinanze hanno permesso di identificare la vittima: Luca Esposito, 53 anni, storico giornalista sportivo.

I risultati dell’autopsia: aggredito e bruciato mentre era ancora in vita

L’esame autoptico disposta dall’autorità giudiziaria ha stravolto l’ipotesi iniziale dell’incidente o del gesto estremo, delineando un quadro dai contorni efferati. Secondo quanto emerso dai rilievi medico-legali, Esposito è stato prima vittima di un violento pestaggio e successivamente soffocato. L’elemento più drammatico riscontrato dai tecnici è la presenza di fuliggine nei polmoni della vittima: un dettaglio che conferma come il 53enne fosse ancora in vita nel momento in cui è stato appiccato il fuoco.

Le indagini e la confessione del presunto responsabile

Le attività investigative, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, si sono concentrate sulla ricostruzione delle ultime ore di vita del giornalista. Gli accertamenti hanno condotto, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, al fermo di Ridha Rahmoumi, un 26enne di origine tunisina conoscente della vittima.

Le accuse e il quadro cautelare

A seguito degli elementi raccolti e delle ammissioni rese, per il 26enne si sono aperte le porte del carcere. Il provvedimento di custodia cautelare ipotizza il reato di omicidio volontario, con le aggravanti della crudeltà e della premeditazione. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti, il movente sarebbe riconducibile a questioni di natura privata. Le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli della dinamica.

Altre puntate:

“Alibi, crimini e delitti”: focus sull’omicidio Walter Avallone. Prima puntata
“Alibi, crimini e delitti”: focus sull’omicidio Walter Avallone. Prima puntata
“Crimini e Delitti”, focus sull’omicidio Vassallo, assolto Ridosso: “doccia fredda” per la famiglia del sindaco pescatore
“Crimini e Delitti”, violenza tra i giovani in età scolastica: è allarme
“Crimini e Delitti”, il mistero di Castellabate: focus sulla scomparsa di Massimo e Ciro
“Crimini e Delitti”: focus sul caso Alessandro Farina, confermata condanna per i medici del “Ruggi”
Guarda On Demand
Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità