“Alibi, crimini e delitti”: focus sull’omicidio Walter Avallone. Prima puntata

Torna l’appuntamento con “Alibi, crimini e delitti”, il programma condotto da Maria Emilia Cobucci insieme all’avvocato Francesco Barone, in onda ogni giovedì sul canale 79 del DTT. Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo.

In questa puntata al centro della discussione, l’omicidio di Walter Avallone, il vigilantes di 55 anni di Eboli trovato senza vita nella sua macchina ad Agropoli, in località Trentova la mattina del 13 ottobre. Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania, avrebbero acquisito nuove immagini di videosorveglianza che consentirebbero di ricostruire con maggiore nitidezza il volto del presunto assassino.

Le telecamere dell’area di Trentova e quelle lungo le strade di accesso al piazzale avrebbero ripreso Avallone arrivare a bordo della sua auto insieme a un uomo.