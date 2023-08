Albanella si accende di storia, musica e colori con “Le Notti di Santa Sofia”

Musica popolare, antiche ricette del bosco e un programma su misura anche per i più piccoli: dal 18 al 20 agosto l’oasi di Bosco Camerine, ad Albanella, si accende di storie e colori con “Le Notti di Santa Sofia”. L’evento è organizzato dal Comune di Albanella, retto dal sindaco Renato Josca. Nel corso della tre giorni si potranno degustare piatti antichi con ingredienti semplici, accompagnati dagli spettacoli di artisti e musicisti, in uno speciale percorso enogastronomico.

Il programma

A suon di tamburi, tarantelle e musica popolare si parte il 18 agosto, a partire dalle 20, con Alina. Il 19 agosto spazio ai Vienteterra e il 20 agosto si conclude con i Nama Ra Cundo. Per la serata d’apertura è prevista anche un’apericena con il giornalista sportivo Massimo Caputi, a partire dalle 19.

Attività per i più piccoli

Per i bambini, dalle 18 per tutte e tre i giorni si terrà l’evento “Alla scoperta dei segreti del bosco”. Tante le attività previste, tra cui il caratteristico giro sull’asinello. Per il 18 agosto, in programma: bolle di sapone, laboratorio di arti magiche, monologo della fattucchiera e lettura dei tarocchi, truccabimbi a tema principesse e zucchero filato. Il 19 agosto il tema della serata saranno le principesse: accoglienza con Cenerentola, racconti sulle principesse, laboratorio “Crea la tua corona”. Domenica 20 agosto spazio alle fate e ai personaggi del bosco con una rappresentazione teatrale su racconti di streghe e superstizioni e consegna di doni a tutti i bambini, oltre al truccabimbi a tema fate e folletti.

Ecco cosa si potrà degustare

Gustoso e vario il menu, capace di accontentare ogni palato. Tra le pietanze che sarà possibile degustare ci sono: cavatelli al pomodoro e con erbe di bosco, panino col soffritto, arrosto marinato in erbe aromatiche, patatine novelle fritte con la buccia, patate sfricinate, viccio con ciambotta, cuzzitiello con le polpette, zeppole, sangria, cocktail con frutti di bosco. L’organizzazione ha pensato anche alle famiglie e, in particolar modo, ai più piccoli. Sarà infatti disponibile un menu ridotto appositamente per loro, con cavatelli al sugo, pizza fritta e le buonissime zeppole.