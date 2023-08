Albanella, un concorso artistico dedicato ai bambini per ricordare la piccola Ludovica Parente

Ludovica, solare e sorridente, venne a mancare sette mesi fa, a soli otto anni, a causa di un brutto male che, in poco tempo, la strappò alla vita. Il suo ricordo, però, rimane vivo tra la comunità albanellese e non solo: “I colori sono un posto magico del mondo di ogni bambino. Ludovica ci ha insegnato a guardare il bello dei colori attraverso la sofferenza e a lei dedichiamo questo concorso” hanno fatto sapere i promotori dell’iniziativa annunciando che per il concorso denominato proprio “I colori magici di Ludovica” potranno partecipare i bambini dai sei ai nove anni e dai dieci ai dodici anni, divisi in due categorie.

Ecco come partecipare

La partecipazione dovrà essere inviata dai genitori o da chi esercita le loro veci inviando nome, cognome e anno di nascita entro e non oltre il 20 agosto 2023. Le opere, a tema libero, dovranno essere realizzate su una tela bianca dalle dimensioni 30×40 con telaio in legno e l’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente tramite Whatsapp inviando i dati richiesti al numero della segreteria dell’ETS “Ho un sogno Movimento OdV” 3913097789 oppure all’artista Laura Mauro al numero 3394618334.

La consegna dei disegni realizzati dovrà avvenire il 25 agosto, a partire dalle ore 18:30 presso la piazza S. Anna in località Matinella di Albanella, le opere non dovranno assolutamente essere firmate.

Le info utili

La valutazione sarà a cura di una giuria formata da bambine e bambini, ma presieduta da un adulto. A loro spetterà il compito di decretare quale sarà la prima opera classificata, ma tutti riceveranno un attestato di partecipazione. Solo successivamente al giudizio della giuria i partecipanti potranno firmare le loro opere.

La mostra dei dipinti in gara sarà allestita sempre nella piazza di Matinella il giorno successivo, ossia il 26 agosto, a partire dalle ore 19:00. Le foto delle opere non potranno essere postate sui social prima del giudizio della giuria.

Un concorso per ricordare la piccola Ludovica

Tutti potranno partecipare al concorso dove ci si attende già una grande risposta per ricordare, attraverso la bellezza dei colori, la piccola Ludovica, volata al cielo troppo presto.