Albanella: chiusura alberghiero, nuove smentite

In seguito a recenti notizie e discussioni che hanno generato allarme nella comunità, il futuro dell’Istituto Alberghiero di Albanella è stato oggetto di importanti chiarimenti. La Provincia di Salerno ha formalmente smentito le voci riguardanti una possibile chiusura della sede, rassicurando la popolazione e gli operatori del settore educativo. La comunicazione ufficiale arriva a mettere fine a speculazioni che avevano creato apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico.

La posizione della Provincia di Salerno

Con una nota formale datata 11 luglio 2025, la Provincia di Salerno ha affermato in maniera inequivocabile che “non esiste alcun atto amministrativo che preveda la chiusura dell’Istituto Alberghiero di Albanella”. Il documento definisce prive di fondamento le “voci” circolate in questi giorni e sottolinea che “questo Ente non ha mai pensato alla chiusura della sede dell’IPSSOEA di Albanella”. Questa dichiarazione chiarisce definitivamente la posizione dell’ente competente per l’edilizia scolastica e patrimoniale.

L’impegno del Comune di Albanella

Già prima del chiarimento provinciale, il Sindaco di Albanella, Renato Josca, aveva ribadito la sua posizione con una lettera all’Assessore provinciale all’Edilizia Scolastica, definendo la presunta chiusura una notizia infondata che aveva generato “apprensione ed allarme nella nostra comunità” senza alcun riscontro nei fatti. Il Comune di Albanella, pur non avendo competenze dirette nella programmazione scolastica per gli istituti superiori, ha comunque espresso la propria attenzione e preoccupazione per il destino dell’Alberghiero, impegnandosi a richiedere interventi di manutenzione e sicurezza a tutela della struttura.

Il Sindaco Josca evidenzia che il vero nodo da affrontare è rappresentato dalla grave riduzione delle iscrizioni. Questa diminuzione è il problema cruciale, legato alla capacità attrattiva e progettuale dell’Istituto stesso. “È questa la vera sfida da affrontare insieme, comunità e istituzioni”, ha dichiarato il Sindaco Josca. L’Amministrazione comunale e la Provincia continueranno a garantire il massimo impegno per sostenere l’Istituto, ma è fondamentale che chi ha responsabilità educativa elabori proposte e iniziative concrete per attrarre nuovi studenti, superando quelle che appaiono come strumentalizzazioni politiche.