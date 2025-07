Agropoli: un centro per bimbi con autismo in un immobile confiscato

La giunta Mutalipassi ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile confiscato alla criminalità organizzata in via Piano delle Pere, ad Agropoli, da adibire a centro specializzato per il sostegno di bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Tale approvazione è stata funzionale alla candidatura del progetto ad un apposito bando della Regione Campania.

Il progetto

A predispore il progetto, che prevede un importo complessivo di 850.000 euro, è stato il Responsabile dell’Area 5 – Ufficio Assetto ed Utilizzo del Territorio – Patrimonio, ing. Agostino Sica, al fine di recuperare e valorizzare il suddetto bene. La Regione Campania, con Delibera di Giunta n. 662 del 26 novembre 2024, ha approvato la “Programmazione interventi di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata” per un importo pari a 15 milioni di euro a valere sulle risorse dell’Azione 4.3.2 del PR Campania FESR 2021/2027, per il finanziamento di interventi dedicati alla valorizzazione dei beni (immobili, terreni ed edifici) confiscati alla criminalità organizzata, da attuarsi mediante il relativo recupero funzionale, l’adeguamento e il riuso, a favore delle comunità sociali ove tali beni insistono.

«Si tratta – affermano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore al Patrimonio Giuseppe Di Filippo – di una importante opportunità per il recupero, la valorizzazione del bene confiscato, nonché del rilancio occupazionale e dell’ampliamento dei servizi di assistenza ai bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. Da sempre il Comune di Agropoli è attento alle fasce deboli e sarebbe davvero un altro importante traguardo riuscire a creare una nuova struttura assistenziale per bambini affetti da autismo, peraltro in un immobile confiscato alla criminalità organizzata».