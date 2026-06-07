Agropoli sul tetto d’Europa: trionfo ai Latin Style Championships di Klagenfurt

La città di Agropoli celebra una straordinaria affermazione in ambito sportivo internazionale. In occasione dei Latin Style European Championships IDO, tenutisi a Klagenfurt, in Austria, le atlete del nostro territorio hanno ottenuto risultati di altissimo profilo, confermando l’eccellenza della scuola locale nel panorama della danza competitiva. A guidare questa spedizione di successo sono stati Agnese e Antonio Di Biasi.

I risultati raggiunti a Klagenfurt

Le loro atlete hanno dimostrato grande preparazione tecnica e determinazione, misurandosi con i migliori talenti del continente. La Dirty Dancing si è distinta conquistando cinque ori nel Duo Latin Style Junior 2, un traguardo raggiunto da Mariangela Di Biasi insieme alla compagna di danza Silvana Borrelli. A questo prestigioso oro si aggiunge il titolo di Vice Campionessa Europea nella categoria Solo Latin Style di Mariangela Di Biasi, a conferma del valore individuale espresso dall’atleta. Ottime performance anche per Annagrazia Anaclerico, che ha ottenuto il terzo posto mondiale nella categoria Solo Latin Style Show, portando sul podio il lavoro svolto con dedizione costante.

Il valore della scuola Dirty Dancing

Dietro questi successi si cela l’intenso lavoro della Dirty Dancing School, una realtà di riferimento per il territorio cilentano. La scuola si è distinta ancora una volta per la professionalità e la competenza con cui prepara i propri allievi, permettendo loro di competere ai massimi livelli sui palcoscenici internazionali. I risultati ottenuti in Austria sono il riflesso di un percorso fatto di allenamenti quotidiani e di una profonda passione per la danza, che rende orgogliosa l’intera comunità di Agropoli e testimonia l’alto livello di preparazione raggiunto dai nostri talenti.