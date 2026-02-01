Agropoli, stop alle ricerche dopo il racconto di un testimone

Si accende una speranza concreta per il ritrovamento di Luigi Marchesani, il quarantenne scomparso da quattro giorni dalla sua abitazione nel centro di Agropoli.

Dopo ore di apprensione e l’attivazione della macchina dei soccorsi, un testimone avrebbe riferito di aver visto l’uomo scendere a piedi da via Pirandello, sulla collina San Marco, verso la località Fonti nella giornata di giovedì.

La dinamica della scomparsa e il ritrovamento del mezzo

Le ricerche erano scattate nella giornata di oggi, a seguito del ritrovamento dell’ApeCar dell’uomo in via Pirandello.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo sarebbe rimasto impantanato in un terreno impervio; Marchesani, forse non riuscendo a liberare il veicolo, avrebbe deciso di proseguire a piedi, nonostante la distanza dal centro cittadino.

Mobilitazione dei soccorsi e indagini in corso

L’operazione di ricerca ha visto il coinvolgimento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, della Polizia Municipale e della Protezione Civile.

Per monitorare l’area, caratterizzata da una vegetazione fitta e tratti scoscesi, è stato impiegato anche un drone della società AltaProspettiva, che ha sorvolato la zona nel tentativo di individuare tracce dall’alto. Successivamente un carro attrezzi ha recuperato l’ApeCar.

Sebbene le testimonianze raccolte confermino che l’uomo si sia allontanato a piedi già giovedì scorso, resta ancora da chiarire dove abbia trascorso le ultime notti e perché non abbia fatto rientro a casa e non abbia risposto alle chiamate della figlia che ieri aveva lanciato l’allarme.