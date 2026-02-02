Agropoli, ritrovato a Salerno Luigi Marchesani

Dopo cinque giorni è stato ritrovato Luigi Marchesani, il 45enne di Agropoli scomparso da alcuni giorni. L’uomo è stato avvistato a fermato a Salerno dalle forze dell’ordine che erano sulle sue tracce. Ancora ignoti i motivi per cui si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.

Le ricerche

Già nella giornata di ieri l’uomo era stato intercettato a Salerno dopo che per l’intera giornata le ricerche si erano concentrate su Agropoli. Qui, in via Pirandello, sulla collina San Marco, era stata rinvenuta la sua ApeCar, abbandonata in un terreno. Alcuni testimoni, invece, avevano dichiarato di averlo visto allontanarsi a piedi dalla zona.

Sulle sue tracce i carabinieri della compagnia di Agropoli, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania era stato attivato fino a quando non sono giunte delle segnalazioni da Salerno.

Ieri è così scattato il piano di ricerca della Prefettura, con le attività concentratesi proprio sul Capoluogo. Oggi il ritrovamento dopo cinque giorni d’assenza. Era stata la figlia a lanciare l’allarme, preoccupata dalla prolungata assenza.