Agropoli, ritrovato a Salerno Luigi Marchesani

Luigi Marchesani intercettato a Salerno. Era scomparso dalla sua abitazione di Agropoli da cinque giorni.

Ernesto Rocco
Luigi Marchesani

Dopo cinque giorni è stato ritrovato Luigi Marchesani, il 45enne di Agropoli scomparso da alcuni giorni. L’uomo è stato avvistato a fermato a Salerno dalle forze dell’ordine che erano sulle sue tracce. Ancora ignoti i motivi per cui si è allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.

Le ricerche

Già nella giornata di ieri l’uomo era stato intercettato a Salerno dopo che per l’intera giornata le ricerche si erano concentrate su Agropoli. Qui, in via Pirandello, sulla collina San Marco, era stata rinvenuta la sua ApeCar, abbandonata in un terreno. Alcuni testimoni, invece, avevano dichiarato di averlo visto allontanarsi a piedi dalla zona.

Sulle sue tracce i carabinieri della compagnia di Agropoli, la Polizia Municipale e la Protezione Civile. Anche il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania era stato attivato fino a quando non sono giunte delle segnalazioni da Salerno.

Leggi anche:

Agropoli, scomparsa di Luigi Marchesani: scatta piano di ricerca

Ieri è così scattato il piano di ricerca della Prefettura, con le attività concentratesi proprio sul Capoluogo. Oggi il ritrovamento dopo cinque giorni d’assenza. Era stata la figlia a lanciare l’allarme, preoccupata dalla prolungata assenza.

Condividi questo articolo
2 commenti
donazioni del sangue

Agropoli, AVIS: ecco il calendario delle raccolte sangue per febbraio 2026

L’AVIS Comunale di Agropoli ODV ha ufficializzato il calendario delle raccolte sangue…

Gabriella Lancuba
Gabriella Lancuba
Lavori in corso

Eboli, lavori Terna sulla SS19: modifiche alla viabilità il 9 e 10 febbraio 2026

Ecco le regole per la viabilità. Limitazioni per consentire opere di realizzazione…

Antonio Elia
Antonio Elia

Capaccio: durante l’Open Day dell’IIS Piranesi presentato il percorso quadriennale

Porte aperte presso l'IIS IPSAR Piranesi di Capaccio Paestum per l'Open day…

Alessandra Pazzanese
Alessandra Pazzanese
Tangenziale Salerno incidente

Incidente sulla tangenziale di Salerno: scontro tra sei auto e traffico paralizzato

Grave incidente sulla tangenziale di Salerno prima di Mariconda. Scontro tra sei…

Federica Inverso
Federica Inverso
Polizia

Salerno, furto in un negozio del centro: denunciato un uomo di origine marocchine

L'uomo aveva portato via due paia di scarpe da una donna per…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Mostra di più