Agropoli protagonista alla grande Fiera del Turismo di Rimini

La città di Agropoli, con l’assessorato al Turismo, è presente al TTG Travel Experience in corso di svolgimento a Rimini, all’interno dell’area dedicata al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. La fiera di Rimini, che quest’anno giunge alla 60esima edizione, ospita in media circa 60.000 visitatori nel corso dei tre giorni di svolgimento. È la più importante fiera italiana del turismo e tra le prime cinque in Europa. Sono oltre 130 le destinazioni rappresentate in 6 aree dedicate: Europa, Africa, Americhe, Asia, Global Village e Italia. Quest’ultima rappresenta la più grande piazza di contrattazione al mondo del prodotto turistico, con oltre 1.000 buyer internazionali provenienti da oltre 60 Paesi del mondo per comprare e conoscere le novità del prodotto turistico italiano.

“È sempre un piacere – afferma l’assessore al Turismo, Eventi e Commercio Roberto Apicella – venire al TTG di Rimini. Abbiamo portato le bellezze di Agropoli al cospetto di tanti tour operator provenienti dall’Italia e dall’estero. Come lo scorso anno numerosi sono i contatti presi finora, che proseguiranno anche domani, convinti che saranno certamente utili a creare nuove importanti opportunità e prospettive future per la città”.