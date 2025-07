Agropoli, Polizia Municipale, il bilancio delle attività. Rinaldi: “Chiedo collaborazione ai cittadini”

Il bilancio parziale del 2025 del Comando di Polizia Municipale di Agropoli evidenzia progressi significativi in sicurezza urbana e digitalizzazione. Il comandante Rinaldi invita la cittadinanza alla collaborazione per una città più civile. Dalle sanzioni stradali alle nuove dotazioni, passando per una maggiore presenza serale e la digitalizzazione dei servizi, il bilancio mostra un deciso salto in avanti sotto molteplici aspetti.

Quaranta nuove telecamere e una sala operativa all’avanguardia

Tra i progetti in corso, spiccano l’attivazione della sala operativa prevista per il prossimo 9 luglio, l’arrivo di quaranta nuove telecamere che si aggiungeranno alle oltre 100 già presenti sul territorio e l’apertura di nuove sedi operative. Tutte iniziative volte a costruire un percorso chiaro verso una Agropoli più sicura e moderna.

Cittadinanza attiva e rispetto delle regole

Sul fronte civico, il comandante Rinaldi ha lanciato un appello ai cittadini: “Manca solo – per consolidare i risultati – un investimento costante in educazione civica e rispetto delle regole da parte della cittadinanza”. Ha inoltre esortato la popolazione a “denunciare fenomeni particolari di disturbo della quiete pubblica e fenomeni che possano essere perseguibili per legge”, ribadendo l’importanza della collaborazione con il Comando di Polizia Municipale.

Verso una Agropoli smart e consapevole

Grazie ai servizi smart e al potenziamento tecnologico, Agropoli si avvia a diventare un modello di gestione urbana intelligente. Tuttavia, il successo di queste strategie dipende anche dalla partecipazione attiva dei cittadini, chiamati a essere protagonisti di una nuova fase della vita pubblica locale.