Agropoli: il 27 giugno il Consiglio Comunale. Diretta su InfoCilento

È previsto per domani, 27 giugno alle ore 9:00, il Consiglio comunale di Agropoli. L’assise è stata convocata dal presidente del Consiglio, Franco Di Biasi, con un solo punto all’ordine del giorno: l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024.

Esecutivo all’esame rendiconto

L’amministrazione comunale sarà dunque chiamata a rappresentare il bilancio dell’Ente, l’attività finanziaria ed economica.

Una questione rilevante che fungerà anche da banco di prova per l’esecutivo. Se le opposizioni hanno già preannunciato battaglia, infatti, nella maggioranza potrebbe registrarsi il forfait del presidente del Consiglio comunale, Di Biasi, come avrebbe annunciato da tempo. In questo caso a presiedere la seduta sarebbe il vicepresidente, Giancarlo Santangelo.

Diretta su InfoCilento

Il Consiglio comunale sarà trasmesso in diretta su InfoCilento. L’assise sarà visibile a partire dalle ore 9:00 sul Canale 79 del digitale terrestre, in streaming su infocilento.it, tramite l’app e sulla pagina Facebook di InfoCilento.