Agropoli: Francesco Giorgino all’anteprima della XVIII edizione del Settembre Culturale

Sarà il giornalista Rai Francesco Giorgino l’ospite dell’anteprima del Settembre Culturale 2025 ad Agropoli. Presenterà il suo ultimo libro “Giubilei” edito da Rai Libri. L’appuntamento è per lunedì 21 luglio alle ore 20.30 presso i Giardini “A. Guida” antistanti la Fornace di viale Lombardia. La kermesse letteraria, giunta quest’anno alla 18esima edizione, promette di stupire con un calendario, che verrà svelato in seguito, con ospiti di grande respiro del panorama letterario e giornalistico. La rassegna continua a raccogliere consensi e quest’anno è stata scelta, per il terzo anno consecutivo, per il progetto del Salone del libro di Torino “Luci sui festival” che seleziona ogni anno le manifestazioni culturali più rappresentative a livello nazionale.

«Apriamo la diciottesima edizione del “Settembre Culturale” – dichiara il sindaco Roberto Mutalipassi – con un ospite d’eccezione Francesco Giorgino con un libro che parla di Giubilei, dal 1300 fino all’ultimo del 2025, voluto da papa Francesco. Lo presenterà nei Giardini della Fornace, già dalla scorsa estate nuova location centrale che ospita la rassegna in luogo del castello Angioino – Aragonese interessato da lavori di restauro».

«Ho voluto fortemente Giorgino, che corteggiavo da tempo, a questa anteprima del Settembre Culturale che quest’anno diventa maggiorenne. Sono trascorsi 18 lunghi anni per una kermesse che di anno in anno si è fatta apprezzare, andando a catturare sempre maggiore interesse nell’utenza, appassionata e che freme di conoscere il calendario degli ospiti di quest’anno, di grandequalità. Partiamo quindi con un giornalista molto conosciuto, fino a qualche anno fa alla conduzione del Tg1 e poi alla guida del programma XXI secolo» è il commento del consigliere con delega alla Cultura e ideatore della rassegna Francesco Crispino.