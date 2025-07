Agropoli e San Marco di Castellabate: al via il Metrò del Mare, collegamenti per Salerno e Costiera Amalfitana

Al via il Metrò del Mare. Con una settimana di ritardo, le tratte da e per il Cilento sono partite nella mattinata di domenica 6 luglio. Pochi i passeggeri saliti a bordo, complice il breve preavviso per l’attivazione del servizio, annunciata soltanto 24 ore prima. La buona notizia è che il collegamento via mare è stato affidato dalla Regione Campania per i prossimi quattro anni. L’auspicio, quindi, è che già dalla prossima estate si possa partire con una programmazione adeguata e il giusto anticipo.

Le tratte del Metrò del Mare

Per ora sono due le tratte che interesseranno il Cilento: la Linea 1, attiva dal lunedì al venerdì, permetterà di raggiungere Amalfi e Pisatano da Agropoli e San Marco di Castellabate; la Linea 2, attiva nei weekend, collegherà i due porti cilentani e Acciaroli con Salerno, da cui sarà poi possibile proseguire verso altre località. Come hanno chiarito il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e l’assessore al Turismo, Porto e Demanio, Giuseppe Di Filippo, si continua a lavorare non solo per ampliare i porti coinvolti, ma anche per provare ad aggiungere Capri alle tratte, una delle destinazioni più richieste.

Al via il servizio anche al porto di San Marco di Castellabate

Anche il porto turistico di San Marco di Castellabate, nella giornata di ieri, domenica 6 luglio, ha visto il primo attracco del Metrò del Mare per l’estate 2025. Ad accoglierlo il Sindaco, Marco Rizzo, che si è detto molto soddisfatto di un servizio imprescindibile per residenti, turisti e per un’idea di mobilità sempre innovativa. Il porto di San Marco, lo scorso anno, ha fatto registrare numeri da record legate alle attività del Metrò del Mare, tanto da essere tra gli approdi più ambiti sulla tratta di riferimento. Un vero valore aggiunto per il territorio con un porto vivo e accogliente.