Agropoli diventa la capitale del basket estivo con la prima edizione della “Summer Cup 2K25”

Dal 21 al 27 luglio 2025, Agropoli si prepara ad accogliere l’evento sportivo dell’estate con la prima edizione dell’Agropoli Summer Cup 2K25, un nuovo format che coniuga basket, spettacolo e musica in un’unica grande manifestazione.

Il Parco Liborio Bonifacio diventa playground urbano

La cornice dell’evento sarà il Parco Pubblico Liborio Bonifacio, che per l’occasione sarà trasformato in un autentico playground urbano, grazie all’anfiteatro che per l’occasione si trasforma in un campo da basket. Le regole del gioco tradizionale incontreranno l’energia del basket “di strada”.

Ecco le tre categorie

Senior; Amatoriali, dedicate alle squadre eliminate nella fase a gironi della senior e Under 16

Ogni gara si svolgerà in un formato dinamico: quattro tempi da 8 minuti per i senior e quattro da 6 minuti per gli under 16, per garantire ritmo e intensità.

Non solo sport: musica e premi

La Agropoli Summer Cup 2K25 sarà anche spettacolo e intrattenimento. Sono previste:

Gare aperte al pubblico, premi speciali e due serate musicali, con DJ set e un’esibizione live di un noto rapper locale. “Un mix perfetto tra adrenalina sportiva e divertimento”.

Iscrizioni aperte fino al 18 luglio

Le iscrizioni sono già aperte, con una forte risposta da parte di squadre e atleti di alto livello. La scadenza ultima è fissata al 18 luglio 2025.