Agropoli, controlli nella movida. Droga e guida senza patente: tre soggetti nei guai

Nel corso di mirati servizi svolti nell’ambito della sicurezza urbana, posti in essere mediante azioni e interventi specifici e pianificati volti a garantire la vivibilità e il decoro all’interno delle aree urbane, la Polizia Locale di Agropoli, diretta dal comandante Magg. Antonio Rinaldi, nella tarda serata di martedì 29 luglio, a seguito di un’attività di monitoraggio del territorio, e in particolare delle zone della movida, ha identificato una persona di sesso maschile in possesso di un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish.

L’operazione

Dall’interrogazione della banca dati SDI Interforze il soggetto fermato è risultato avere numerosi precedenti penali, anche specifici. Ravvisata pertanto la violazione dell’articolo 73 del Testo Unico sugli stupefacenti (DPR n.309/1990) che disciplina i reati relativi alla produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e del Decreto del Ministero della Salute dell’11 Aprile 2006 – Gazzetta Ufficiale n. 95/2006, che indica i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope al di sopra dei quali il possesso di droga esula dall’uso personale di cui all’art.75 del DPR 309/90, si è proceduto al sequestro probatorio della sostanza stupefacente detenuta e alla denuncia del soggetto alla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania atteso che, l’articolo 73 del DPR n.309/1990, prevede la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 5.164 a 77.468 euro per chiunque viene trovato in possesso di droghe leggere.

Nell’ambito dello stesso servizio, inoltre, è stato segnalato alla Prefettura un ulteriore soggetto trovato in possesso di sostanza stupefacente (hashish) nei limiti riconducibili all’uso personale stabiliti dal Decreto del Ministero della Salute dell’11 Aprile 2006 e dall’articolo 75 del DPR n.309/1990.

L’attività serale/notturna effettuata con servizio dissimulato e con personale di supporto in uniforme e con veicolo di istituto, ha portato altresì all’identificazione di un’altra persona già segnalata in precedenza ai sensi dell’articolo 192 Codice della Strada in quanto non si era fermato all’alt della Polizia locale. Questi è risultato sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita nonché il veicolo era privo di assicurazione. È scattato quindi il fermo amministrativo del veicolo e la sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.200,00.

«Con la recente approvazione in giunta del Piano movida – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – gli agenti della Polizia locale effettueranno servizio di controllo del territorio fino all’una di notte per tutta l’estate. Questi primi risultati dimostrano la valenza di tale piano e l’efficienza del nostro Comando. La sicurezza per questa Amministrazione è prioritaria».