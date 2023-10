Agropoli, arrivano nuovi contenitori per gli oli esausti

Nuovi contenitori per gli oli esausti ad Agropoli. In città ne sono stati posizionati altri tre che si aggiungono a quello presente in località Malagenia, presso l’isola ecologica. I contenitori permetteranno di conferire gli oli vegetali esausti.

Dove sono i nuovi contenitori per gli oli esausti

Sono stati installati in via Taverne, nei pressi della casa dell’acqua; presso il parcheggio Landolfi; a Torrione Alto, nell’area adiacente l’isola ecologica di recente implementazione presso il centro storico.

Da palazzo di città assicurano che presto altri contenitori saranno posizionati sul territorio.

Nelle scorse settimane il consigliere comunale di minoranza, Raffaele Pesce, aveva evidenziato la carenza di contenitori per la raccolta degli oli vegetali esausti; uno si rivelava insufficiente per un’ampia popolazione come quella di Agropoli.

L’importanza dei contenitori

Gli oli esausti sono rifiuti pericolosi che possono avere un impatto negativo sull’ambiente se non smaltiti correttamente. In particolare, l’olio da cucina esausto, se versato nel lavandino o nei tombini, può causare gravi danni alle tubature, alla rete fognaria e ai depuratori. Inoltre, può contaminare le acque superficiali e sotterranee, danneggiando la flora e la fauna.

Per questo motivo, è fondamentale smaltire l’olio esausto in modo corretto, utilizzando i contenitori appositi che si trovano in molte città. Questi contenitori, di solito di colore giallo, sono collocati in punti strategici, come le isole ecologiche, i supermercati e i distributori di benzina.