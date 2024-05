Eboli: manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio. Interventi a Campolongo

Continua senza sosta il lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo tutto il territorio comunale ed in modo particolare nelle zone periferiche della Città di Eboli.

Interventi di manutenzione

Programmati, infatti, numerosi interventi di manutenzione e ripristino delle strade comunali in località Campolongo ed è stato anche avviato il decespugliamento e il ripristino del verde pubblico lungo i tratti urbani della Strada Statale 18.

«Interventi di manutenzione importanti che danno ai cittadini delle zone periferiche risposte importanti, in alcuni casi attese da anni», commenta il gruppo Uniti per il Territorio che plaude anche all’impegno del dirigente del settore manutenzione, Francesco Mandia e dell’assessore al ramo, Antonio Corsetto.

Sarebbe, inoltre, in fase di programmazione anche un importante intervento di manutenzione straordinaria del manto stradale in località Fiocche.

«Siamo costantemente al lavoro per normalizzare il nostro territorio ed in modo particolare per ridare decoro urbano, sicurezza stradale e servizi anche nelle periferie della nostra Città che per troppi anni sono state lasciate nell’abbandono più totale», conclude il gruppo della maggioranza consiliare.