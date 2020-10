Felitto: installato punto di raccolta olio esausto

FELITTO. Un servizio in più per la comunità del centro della Valcalore. L’Ente, infatti, ha istituito un nuovo punto raccolta “olio esausto” all’ingresso del parcheggio al di sotto di via Pomerio.

Sarà possibile conferire l’olio versandolo direttamente nel totem o raccoglierlo in bottiglie e poi depositarlo.

Il punto di raccolta assume una grande importanza in considerazione del fatto che l’olio esausto non è biodegradabile e non è un rifiuto organico e può perfino inquinare l’acqua potabile e inaridire il terreno dove viene buttato maldestramente.

“Nel ringraziare voi cittadini che dimostrate sempre molta attenzione nella raccolta differenziata, vi invitiamo, con altro piccolo sforzo, ad aiutarci anche in questa raccolta per aiutare a migliorare il nostro paese ma anche il nostro pianeta Terra”, dicono da palazzo di città

A Felitto ci sono altri due punti di raccolta anche a San Martino, nei pressi dell’officina Liucci, e sempre nello stesso punto vi è anche contenitore per la raccolta di indumenti.