Agropoli: appiccarono incendi distruggendo ettari di vegetazione: nei guai due piromani

Questa mattina personale del Nucleo Parco Carabinieri di Agropoli su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare emessa dal G.I.P. nei confronti di due soggetti nei cui confronti sono stati raggiunti gravi indizi di colpevolezza che insieme cagionavano – a poco tempo di distanza l’uno dall’altro – due incendi verificatesi in Laureana Cilento il 7 ottobre 2025 e, in particolare, in località San Paolo ed in località Villa Simeoni.

Gli incendi e i danni

Rilevante l’incendio sviluppatosi in località San Paolo che ha danneggiato 5.000 metri quadrati di macchia mediterranea. Meno esteso quello verificatosi in località Villa Simeoni che ha distrutto 2.000 metri quadrati di vegetazione. L’immediato intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato che i due incendi si propagassero ulteriormente poiché al momento della realizzazione delle condotte vi era un forte vento.

Uno dei due incendi è stata cagionato lanciando un oggetto incendiario da un’auto in corsa. Uno dei due indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari mentre l’altro all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’autovettura utilizzata dai due è stata sequestrata. Il procedimento verte in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso. Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione.