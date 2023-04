Agorà di Palomonte: presentazione programma ITIA – “Supporto alle famiglie, formazione e tirocini”

Il prossimo mercoledì 19 aprile 2023, l’Azienda consortile Agorà S10 di Palomonte presenterà i risultati finali del programma ITIA. Il programma, che ha richiesto due anni e mezzo di attività, è stato finanziato con oltre 600 mila euro ed è stato realizzato in collaborazione con i partner di progetto, tra cui la coop Antea, Pbs, Europelife e Confcooperative.

Partecipanti all’evento

L’evento vedrà la partecipazione di diverse personalità di spicco, tra cui Ernesto Cupo, Presidente CDA del Consorzio Sociale Agorá S10, Giuseppe Picciuoli, Presidente dell’Assemblea consortile e Giovanni Russo, Direttore Generale del Consorzio Agorá S10. La presentazione dei risultati sarà affidata ad Antonio Nuzzolo, responsabile dell’Area Welfare di Agorà, e ai partner di progetto.

Numeri di ITIA

ITIA ha realizzato tre interventi fondamentali: l’azione A per il supporto alle famiglie, l’azione B per i percorsi formativi e l’azione C per i tirocini. I numeri dell’iniziativa sono importanti: 32 nuclei familiari accolti dal Centro di inclusione territoriale – ITASTIA, 105 partecipanti ai 7 corsi di formazione e 20 tirocini presso aziende del territorio o enti pubblici.

Interventi preziosi

ITIA ha sostenuto le fasce svantaggiate e più deboli del territorio, aiutando chi vive in contesti di difficoltà e marginalità. Gli interventi hanno prodotto molti risultati positivi, sia in termini di ricerca di lavoro e di occupazione che di sostegno a famiglie in difficoltà. Inoltre, ITIA ha determinato la nascita di nuovi servizi all’interno del Piano di zona.

Centro per le famiglie di Agorà

Grazie all’esperienza di ITIA, è sorto il Centro per le famiglie di Agorà, un servizio strutturato all’interno dell’azienda consortile e gestito in forma diretta. Il servizio è dedicato alle famiglie ed è stato realizzato grazie alla collaborazione con le scuole, le associazioni e la rete territoriale di contrasto alle povertà.

ITIA è stato finanziato con l’Avviso pubblico “I.T.I.A. Intese territoriali di inclusione attiva Por Campania Fse 2014-2020, asse II obiettivo specifico 6 (azione 9.1.2 e 9.1.3) obiettivo specifico 7 (azione 9.2.1, 9.2.2) 6 – ra 9.1 Riduzione della povertà, dell’esclusione sociale e promozione dell’innovazione sociale;7 – ra 9.2 Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili dei soggetti presi in carico dai servizi sociali.