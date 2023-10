Ad Eboli : convegno della fondazione Vassallo

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore è lieta di annunciare l’organizzazione di un importante convegno che avrà luogo sabato 21 Ottobre presso la Sala Ritz in Via Amendola 82, Eboli, a partire dalle ore 10:30. Il convegno, dal titolo “La legalità per lo sviluppo del territorio”, sarà un’occasione unica per discutere e approfondire il ruolo cruciale che la legalità svolge nello sviluppo sostenibile e nel progresso delle comunità locali.

Chi parteciperà al convegno

L’evento vedrà la partecipazione di illustri relatori, tra cui: Dario Vassallo, Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore; Biagio Chiariello, Colonnello della Polizia Locale di Arzano, già appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia; Erasmo Venosi, già componente della Commissione trasporti del Ministero delle Infrastrutture; Cafiero de Raho, membro della Camera dei Deputati, già procuratore Nazionale Antimafia; Margherita Oliva, Presidente dell’Associazione ALMAmente; Isaia Sales, Professore presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e la moderatrice dell’evento sarà la giornalista Barbara Landi.

Promozione della legalità per lo sviluppo delle comunità

Il convegno si propone di mettere in luce come la promozione della legalità sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo armonico delle comunità locali, la crescita economica, e il benessere dei cittadini. Gli esperti presenteranno approfondimenti su strategie, best practices e casi di studio che dimostrano l’importanza di un approccio basato sulla legalità per affrontare le sfide che i territori affrontano. L’evento è aperto al pubblico e si rivolge a una vasta gamma di partecipanti, tra cui amministratori locali, professionisti, studenti, e cittadini interessati a promuovere la legalità come leva di crescita e sviluppo. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria una registrazione preliminare. Il nostro auspicio è che questo convegno possa contribuire in modo significativo alla diffusione di una cultura della legalità e al miglioramento della qualità della vita nei territori interessati.