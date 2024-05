Parco Nazionale del Cilento: i giovani protagonisti al Premio Artistico-Letterario “L’Identità del Cilento”

Martedì 21 Maggio, presso l’Aula Consiliare del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni a Vallo della Lucania, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Artistico-Letterario “L’Identità del Cilento”.

Un’iniziativa ideata per valorizzare il legame tra i giovani e il loro territorio, promuovendo la riscoperta delle sue radici, tradizioni e bellezze attraverso opere letterarie, fotografiche e audiovisive.

Un concorso per dare voce ai giovani

Il Premio, promosso dall’Associazione storico-culturale “Progetto Centola” e dal Gruppo “Mingardo-Lambro-Cultura”, con il patrocinio di enti istituzionali come la Regione Campania, la Provincia di Salerno e il Parco Nazionale del Cilento, ha invitato i giovani del Cilento a raccontare la loro terra attraverso la creatività. Poesie, prose, fotografie e video hanno dato vita a opere emozionanti, capaci di cogliere l’essenza del Cilento, la sua storia, i suoi paesaggi, le sue tradizioni e la sua gente.

Un appuntamento da non perdere

La cerimonia di premiazione, presieduta da Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, vedrà la partecipazione di numerose autorità e personalità del mondo della cultura. I vincitori del concorso saranno premiati alla presenza di una giuria d’eccezione, composta da Maria L. Amendola, Bonaventura Di Bello, Angelo Carelli, Pasquale Carelli, Antonella Casaburi, Domenica Iannelli, Rita Gravina, Luigi Leuzzi, Pasquale Martucci e Angelo P. Perriello.

Un’occasione per riflettere sull’identità del Cilento

Il Premio “L’Identità del Cilento” rappresenta un’importante occasione per celebrare il legame profondo che unisce i giovani al loro territorio e per riflettere sul futuro del Cilento. La valorizzazione delle tradizioni e la riscoperta delle bellezze locali sono elementi essenziali per uno sviluppo sostenibile e per la costruzione di un futuro radioso per questa terra ricca di storia e cultura.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni sul Premio e sulla cerimonia di premiazione, è possibile consultare il sito web dell’Associazione Progetto Centola o contattare il numero 3895813347.